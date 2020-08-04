Нещодавно Xiaomi представила перелік пристроїв, які отримають стабільну версію фірмової оболонки MIUI 12. Тепер же на офіційному форумі компанії з'явилася оновлена інформація про ґаджети, власники яких можуть розраховувати на апдейт до Android 11.

Як повідомляє 24 канал, перелік становить понад 30 апаратів – крім того, стало відомо, користувачам яких моделей варто задуматися про апгрейд заліза. Цікаво Xiaomi представила швидку й недорогу зарядку Mi Charger на 33 Вт Які моделі Xiaomi отримають Android 11 Відповідно до публікації, наступні моделі смартфонів вже проходять тестування прошивки на базі Android 11: Xiaomi: Mi10, Mi10 Pro, Mi10 Lite, Mi10 Lite Zoom, Mi10 Youth Edition, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, СС9 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi 9T

Redmi: K20, K30, K30 Pro, K30 5G, K30i 5G

Poco: X2, F2 Pro Пристрої, апдейт яких до нової версії ОС запланований виробником: Xiaomi: Mi10 Lite 5G, Mi9, Mi9 Pro 5G, Mi9 SE, Mi9 Lite, CC9 (CC9 Meitu Edition), Mi A3, Mi 9T Pro

Redmi: 10X Pro, 10X 5G, 10X 4G, Note 9, Note 9 Pro Max, Note 9 Pro, Note 9S, 9, 9C, 9A, K20 Pro, K20 Pro Premium

Poco: C3, M2 Pro

Black Shark: 3, 3 Pro, 3S, 2, 2 Pro Не пропустіть Компактний порохотяг від Xiaomi коштує, як фітнес-браслет Які смартфони Xiaomi не отримають Android 11 Ґаджети Xiaomi на базі процесора Snapdragon 845 (в тому числі Mi8 і Mi Mix 2S) не будуть оновлені до нової версії мобільної операційної системи. Реліз стабільної збірки Android 11 запланований на вересень поточного року.