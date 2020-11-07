Ningbei, дочірній бренд Xiaomi, що спеціалізується на розробці одноплатних комп'ютерів, представив на краудфандінговій платформі Youpin портативний ПК. Попри мініатюрні габарити, "системник" розміром з яблуко за продуктивністю не поступається багатьом офісним десктопам, а його ціна порівняна з покупкою недорогого смартфона.

Характеристики мінікомп'ютера Ningbei

Розміри пристрою під назвою Ningmei Rubik's Cube, упакованого в металевий корпус, складають 62х62х42 міліметри при вазі 145 грамів. Комп'ютер побудований на базі чотириядерного процесора Intel Celeron J4125 з тактовою частотою до 2,7 ГГц і вбудованою графікою Intel UHD600. Об'єм оперативної пам'яті, в залежності від конфігурації, складає 6 або 8 ГБ, повідомляє Gizmochina.

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Новинка отримала твердотільний накопичувач ємністю до 256 ГБ в форм-факторі M.2. Передбачена конструкцією і активна система охолодження, яка відводить тепло від комплектуючих.



Компактний міні-ПК Ningmei Rubik's Cube

На корпусі Rubik's Cube передбачений порт HDMI для підключення до дисплеїв з роздільною здатністю до 4K, два роз'єми USB 3.0 Type-A, слот для карт пам'яті microSD, 3,5-мм аудіороз'єм, а також один порт USB Type-C. Під "капотом" знайшлося місце і для бездротових модулів Bluetooth і Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц.



Комп'ютер оотримав всі потрібні для роботи роз'єми

Ціна

Вартість базової версії Ningmei Rubik's Cube з 6/128 ГБ пам'яті на етапі краудфандингу становить 149 доларів (4 207), конфігурація 8/256 ГБ обійдеться покупцям в 186 доларів (5 336).