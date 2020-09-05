Компанія Xiaomi показала чергову цікаву розробку – це нове розумне відро для сміття. Цікаво, що воно ще й коштує зовсім не дорого.

Новинку спершу випустили на платформі колективного фінансування Xiaomi Youpin, передає Igeekphone.

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Що цікавого

Відро для сміття складається із двох баків різного кольору, які можна використовувати, наприклад, для сухого і вологого сміття.

Також відро оснащене сенсорною панеллю та датчиком руху, який реагує на рух руки. Можна не лише хитати рукою, але й зігнути ногу в коліні біля відра, щоб змусити відро відкрити кришку.

Розумне відро для сміття / igeekphone.com

Коли користувач кинув сміття, то кришка автоматично закривається. Також девайс має функцію тривалого очікування з відкритою кришкою, це корисно, наприклад, під час приготування їжі. Загальний внутрішній об'єм відра становить 15 літрів.

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Ціна

На платформі для спільнокошту за відро просять 15 доларів (трохи більше 400 гривень). При цьому при покупці користувачі отримують в подарунок 90 пакетів для сміття.