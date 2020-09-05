Xiaomi випустила бюджетне смарт-відро для сміття
Компанія Xiaomi показала чергову цікаву розробку – це нове розумне відро для сміття. Цікаво, що воно ще й коштує зовсім не дорого.
Новинку спершу випустили на платформі колективного фінансування Xiaomi Youpin, передає Igeekphone.
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Що цікавого
Відро для сміття складається із двох баків різного кольору, які можна використовувати, наприклад, для сухого і вологого сміття.
Також відро оснащене сенсорною панеллю та датчиком руху, який реагує на рух руки. Можна не лише хитати рукою, але й зігнути ногу в коліні біля відра, щоб змусити відро відкрити кришку.
Розумне відро для сміття / igeekphone.com
Коли користувач кинув сміття, то кришка автоматично закривається. Також девайс має функцію тривалого очікування з відкритою кришкою, це корисно, наприклад, під час приготування їжі. Загальний внутрішній об'єм відра становить 15 літрів.
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Ціна
На платформі для спільнокошту за відро просять 15 доларів (трохи більше 400 гривень). При цьому при покупці користувачі отримують в подарунок 90 пакетів для сміття.