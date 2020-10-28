Xiaomi розширила асортимент пристроїв фірмової екосистеми Mi Home новим продуктом під назвою Mi Leak Detector. Мініатюрний датчик для виявлення протікання води і затоплення призначений для дистанційного оповіщення про нештатні ситуації і повені у квартирах і технічних приміщеннях.

Корисний ґаджет від Xiaomi

Прилад у формі шайби, розміщений на підлозі, відразу ж відреагує на появу води – користувач отримає відповідне повідомлення на смартфон незалежно від свого місцезнаходження, повідомляє Gizchina.

Цікаво Xiaomi представила розумне ліжко з голосовим керуванням

Пристрій виконаний в мінімалістичному дизайні і поставляється тільки у білому корпусі з нанесеним на верхню кришку логотипом бренду.



MI Leak Detector – корисна частина розумного будинку Xiaomi

Як запевняє виробник, ґаджет працює цілодобово і не вимагає підключення до електромережі. Технічні характеристики пристрою будуть оголошені сьогодні одночасно зі стартом продажів. Новинка ймовірно увійде до складу екосистеми Mi Home і буде оснащена модулем Wi-Fi для передачі сигналу.

Ціна MI Leak Detector

Роздрібна ціна розумного датчика в Китаї складе 9 доларів.