Xiaomi випустила новий датчик для розумного будинку: ціна приємно дивує
Xiaomi розширила асортимент пристроїв фірмової екосистеми Mi Home новим продуктом під назвою Mi Leak Detector. Мініатюрний датчик для виявлення протікання води і затоплення призначений для дистанційного оповіщення про нештатні ситуації і повені у квартирах і технічних приміщеннях.
Корисний ґаджет від Xiaomi
Прилад у формі шайби, розміщений на підлозі, відразу ж відреагує на появу води – користувач отримає відповідне повідомлення на смартфон незалежно від свого місцезнаходження, повідомляє Gizchina.
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Пристрій виконаний в мінімалістичному дизайні і поставляється тільки у білому корпусі з нанесеним на верхню кришку логотипом бренду.
MI Leak Detector – корисна частина розумного будинку Xiaomi
Як запевняє виробник, ґаджет працює цілодобово і не вимагає підключення до електромережі. Технічні характеристики пристрою будуть оголошені сьогодні одночасно зі стартом продажів. Новинка ймовірно увійде до складу екосистеми Mi Home і буде оснащена модулем Wi-Fi для передачі сигналу.
Ціна MI Leak Detector
Роздрібна ціна розумного датчика в Китаї складе 9 доларів.