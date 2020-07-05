Компанія Xiaomi представила ще один цікавий продукт для дітей – новий дитячий планшет Xiaoxun з LCD-екраном. Звичайно, планшет можуть використовувати і дорослі.

Як передає Gizmochina, як це часто буває, продукт компанія Xiaomi розмістила на фірмовому майданчику для колективного фінансування.

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Що цікавого

Новий Xiaoxun отримав 16-дюймовий кольоровий LCD-дисплей. Корпус виготовлений з полікарбонату ABS.

Як ми вже згадували, на ньому можна писати або малювати. Для цього у комплекті йде стилус з магнітним кріпленням.

Xiaomi Xiaoxun з LCD-екраном /

Екран може сприймати рівні тиску, тому товщина лінії буде залежати від сили натискання. Також планшет відображає три кольори: синій, жовтий і зелений.

Енергію планшет черпає від батареї CR2025, її вистачає на 2 роки автономної роботи.

Ціна

Вартість на майданчику для спільнокошту становить 199 юанів (це 28 доларів або 750 гривень). Звичайно, після старту продажів ціна зросте.