Xiaomi випустила дитячий планшет для малювання
Компанія Xiaomi представила ще один цікавий продукт для дітей – новий дитячий планшет Xiaoxun з LCD-екраном. Звичайно, планшет можуть використовувати і дорослі.
Як передає Gizmochina, як це часто буває, продукт компанія Xiaomi розмістила на фірмовому майданчику для колективного фінансування.
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Що цікавого
Новий Xiaoxun отримав 16-дюймовий кольоровий LCD-дисплей. Корпус виготовлений з полікарбонату ABS.
Як ми вже згадували, на ньому можна писати або малювати. Для цього у комплекті йде стилус з магнітним кріпленням.
Xiaomi Xiaoxun з LCD-екраном /
Екран може сприймати рівні тиску, тому товщина лінії буде залежати від сили натискання. Також планшет відображає три кольори: синій, жовтий і зелений.
Енергію планшет черпає від батареї CR2025, її вистачає на 2 роки автономної роботи.
Ціна
Вартість на майданчику для спільнокошту становить 199 юанів (це 28 доларів або 750 гривень). Звичайно, після старту продажів ціна зросте.