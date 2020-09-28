На початку вересня Xiaomi представила вертикальний кондиціонер з функцією "м'якого вітру", здатний працювати в трьох режимах з потужністю 1, 1,5 і 3 H.P. Тепер же компанія оголосила про випуск нової моделі потужністю 2 H.P. Як завжди, пристрій підтримує як управління зі смартфона, так і голосове.

Особливості кондиціонера

Новий вертикальний кондиціонер має циліндричну форму з сенсорним дисплеєм у верхній частині, на якому відображається інформація про потужності, температурі і інші дані, повідомляє Gizmochina.

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Через сенсорний дисплей також здійснюється взаємодія з пристроєм. Крім того, управляти приладом можна голосовими командами через віртуального помічника XiaoAI і за допомогою мобільного додатку.



Кондиціонер від Xiaomi Mi Vertical Air Conditioner

Кондиціонер розрахований на використання в приміщеннях площею 20-30 квадратних метрів і здатний пропускати через себе до 1000 кубічних метрів повітря в годину. Виробник запевняє, що завдяки оптимізації форми вентилятора і воздуховода рівень шуму не перевищує 33 дБ. Додатково повідомляється про наявність антибактеріального фільтра, фільтра від цвілі і можливості пристрою самоочищатися при засміченні.

Ціна

У Китаї новинка пропонується за орієнтовною ціною 542 долари (15 328 гривень).