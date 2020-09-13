В асортименті Xiaomi представлено багато товарів для спорту і здорового способу життя. Останнім поповненням цієї категорії стала футболка Mijia Sports ECG T-Shirt. Вона успішно завершила збір коштів на фірмовій краудфандинговій платформі Youpin.

На перший погляд Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt виглядає як звичайнісінька спортивна футболка. Вона виготовлена ​​із застосуванням особливої ​​технології плетіння, завдяки чому досягається щільна посадка для підтримки м'язів. Симпатичний дизайн футболки приховує секрет – розташований в районі грудей датчик ЕКГ, повідомляє Gizmochina.

Цікаво Xiaomi представила компактну бігову доріжку

Як це працює

Невеликий трекер фіксує сигнали, які генеруються серцем користувача. Для їх вловлювання використовується волокно COTECH, яке, як запевняє виробник, забезпечує більшу точність у порівнянні з традиційними оптичними датчиками. Відповідно до опису, футболка здатна вимірювати ЕКГ користувача в режимі реального часу за 60 секунд, здійснюючи зчитування показників організму з частотою 250 разів на секунду.



Футболка Mijia Sports ECG T-Shirt

Залежно від частоти серцебиття та інших показників датчик змінює колір світіння невеликого світлодіодного кільця та ​​повідомляє користувача вібрацією про зростаюче навантаження на організм. Всі дані передаються в додаток на смартфон.



Датчик передає всі виміри на смартфон користувача

Ціна

Випуск Xiaomi MIJIA Sports ECG T-shirt профінансували близько 12 000 чоловік, завдяки чому футболка вже надійшла в продаж за ціною 44 долари (1 228 гривень).