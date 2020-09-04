Компанія Xiaomi людить дивувати незвичними розробками. Зараз увагу привернув незвичний шолом. Можна подумати, що це елемент костюма до фантастичного фільму, насправді ж це розумний масажер Momoda.

Новинка спочаку з'явилась на майданчику для спільнокошту Xiaomi Youpin, передає news.mydrivers.com.

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Як каже розробник, цей розумний масажер може виконувати одночасний масаж відразу трьох зон.

Як працює

Девайс створений у вигляді шолома, всередині якого розміщені спеціальні 3D-подушки. Сім опуклих головок масажера здатні масажувати відразу кілька областей: голову, шию і очі.

До речі, ці головки розміщені навпроти акупунктурних точок, тож розробник запевняє – масаж сприяє стимуляції мозку і поліпшення циркуляції крові в тілі.

При цьому під час масажу очей подушки нагріваються до температури 40 градусів, створюючи окрім масажу ще й теплий компрес. За словами розробників Momoda, такий масаж знімає відчуття сухості, біль, а також сприяє зниженню напруги в очах.

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Шию девайс масажує за допомогою імпульсів: спеціальна подушка здатна вібрувати з частотою до 200 мікроударів в хвилину.

Пристрій може працювати на одному заряді до 6-8 сеантів, завдяки акумулятору ємністю 2400 мАг.

Ціна

Вартість масажера Momoda становить 117 доларів (3200 гривень).