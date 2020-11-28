Компанія Xiaomi випустила новий іграшковий робот під брендом Bravokids. Він отримав форм-фактор футуристичного бойового танка з лазерним прицілом.

Новинку спочатку представили на фірмовій краудфандінговій платформі Xiaomi Youpin, інформує mishka-shop.com. Цей робот може стріляти та демонструє хорошу маневреність.

Цікаво На краудфандінговій платформі Xiaomi з'явилося розумне масажне крісло

Чим цікавий

Танком можна керувати за допомогою комплектного контролера в формі ігрового геймпада. Він підтримує функцію попереднього програмування руху. Це має допомогти навчити дітей складати алгоритми. Крім того, робот підтримує 18 голосових команд.

Як снаряди тут є спеціальні водяні патрони. У танк можна завантажити до 50 куль, а швидкість стрільби становить 1-3 снаряда в секунду.

Прицілитись допоможе лазер, а при попаданні в будь-яку частину корпусу буде враховуватися нанесене пошкодження. Наприклад, якщо снаряд потрапив у колесо, то це блокує його роботу до перезавантаження робота.

Робот їздить на чотирьох 11-сантиметрових колесах особливої ​​форми. Також тут є знімна вежа, що кріпиться за допомогою магнітів.

Ціна

На китайському ринку роздрібна вартість робота складе 90 доларів (2 500 гривень).