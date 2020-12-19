Китайська компанія Xiaomi випустила чергову оригінальну новинку. Це індукційна плита під назвою Xiaomi Mijia Double-Port Cooker, в якій можна смажити, варити і тушкувати різні страви.

До речі, Xiaomi Mijia Double-Port Cooker розрахована на приготування одночасно двох страв. При цьому здійснюється незалежний контроль температури по обидва боки, повідомляє Igeekphone.

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Що ще цікавого

Плита підтримує режим індукційної плити, а також режим великої сковороди. Тобто можна використовувати каструлі та сковорідки для приготування їжі або смажити їжу безпосередньо на поверхні Xiaomi Mijia Double-Port Cooker.

Потужність плити складає 2200 Вт, в комплект поставки входить 63-сантиметрова форма для випічки.

Ціна

Наразі пристрій представили на майданчику колективного фінансування. Там Xiaomi Mijia Double-Port Cooker оцінили у 135 доларів (3 800 гривень).