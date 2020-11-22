Компанія Xiaomi, здається, випускає ледь не все на світі. Цього разу вона представила нові кондиціонери. Вони здатні не тільки охолоджувати, а й контролювати вологість у вашому помешканні.

Китайська компанія Xiaomi показала нові кондиціонери, з функцією контролю вологості, пише gizmochina.

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Що відомо

Нова лінійка під назвою MIJIA складається з чотирьох моделей – двох горизонтальних, які кріпляться на стіну, та двох вертикальних, які можна встановити де завгодно в кімнаті.



Кондиціонер від Xiaomi / Фото gizmochina

Як заявляє виробник, новий енергоефективний кондиціонер може не тільки точно контролювати температуру, але і зволожувати повітря. При цьому передбачена можливість управління температурою з кроком 0,5°С, а діапазон регулювання вологості становить від 45 до 65%.

Варто відзначити, що якщо в кімнаті занадто сухе повітря, то кондиціонер не зможе регулювати вологість. При потребі можна додатково підключити зволожувач Mijia для збільшення вологості повітря.



Кондиціонери від Xiaomi / Фото gizmochina

Новий кондиціонер Xiaomi відповідає новому стандарту енергоефективності. При тих же умовах, заявляє виробник, в порівнянні з іншим енергозберігаючим настінним кондиціонером, він обходиться помітно дешевше у використанні.

Кондиціонер підтримує режим самоочищення, в ньому використовується антибактеріальний і протигрибковий фільтри.

При підключенні до додатку Mijia він також підтримує розумні нагадування про засмічення фільтрів, голосове управління за допомогою розумних колонок і зв'язок з іншими продуктами розумного будинку.

Ціна

На найдешевшу модель просять 320 доларів – трохи більше 9 000 гривень.