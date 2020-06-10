Компанія Xiaomi представила короткофокусний лазерний проєктор Mijia Laser Projector 1S 4K. Крім високих показників контрастності й передачі кольору, новинка з роздільною здатністю 3840х2160 пікселів вирізняється яскравістю картинки, яка збільшилася на 30% порівняно з попередньою моделлю фірмової лінійки.

Mijia Laser Projector 1S 4K оснащений ультракороткою фокусною лінзою, здатною проєктувати зображення розміром від 80 до 150 дюймів з коефіцієнтом проекції 0,233:1, розповідає igeekphone. Так, для отримання 100-дюймової картинки проєктор розміщується всього в 24 сантиметрах від стіни. При зміні відстані фокусування налаштовується автоматично.

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Інші характеристики проєктора

Контрастність 4K-зображення, одержуваного від проєктора досягає 3000:1, а максимальна яскравість становить 2000 ANSI-люмен. Пристрій також підтримує стандарт HDR10 і технологію об'ємного звучання Dolby Virtual Surround для двох вбудованих динаміків. Новинка працює під керуванням прошивки PatchWall і побудована на базі процесора Amlogic T968-H за підтримки 2 ГБ оперативної і 16 ГБ вбудованої пам'яті.



Проєктор Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K

Як запевняє виробник, термін служби Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K становить більше 25 000 годин, що еквівалентно 4 годинам роботи приладу в день протягом 17 років. Споживання електроенергії проєктором при максимальній яскравості становить 300 Вт, а в режимі енергозбереження – до 0,5 Вт.



Інтерфейси Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K

Список інтерфейсів пристрою включає порти HDMI 2.0b, USB 3.0 Type-A, S / PDIF і Ethernet. Крім того, прилад оснащений вбудованим модулем Wi-Fi для бездротового підключення до мережі.

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Ціна

Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K розміром 410x291x88 мм і вагою 7 кілограмів вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 2 120 доларів (56 488 гривень).