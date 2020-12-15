Китайський виробник Xiaomi випустила новий оригінальний девайс. Це масажний пістолет Merach Nano Pro Massage Gun. Спочатку пристрій показали на фірмовому майданчику колективного фінансування Youpin.

Після цього Merach Nano Pro Massage Gun з'явився на всесвітньо відому краудфандінговому майданчику Indiegogo, повідомляє Gizmochina.

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Чим цікавий

Масажер розроблений з алюмінієвого сплаву при цьому девайс легкий тва має хорошу теплопровідність. Ручка з двох сторін має м'яку силіконову прокладку.

Масажний пістолет пропонує 3 рівні інтенсивності: розігрів, посилення і високу інтенсивність. Він компактний, але виробник запевняє, що він забезпечить усі професійні можливості для задоволення потреб користувачів.

Розробники кажуть, що масажний пістолет здатний впливати на важкодоступну групу м'язів глибиною 8 мм та ефективно руйнувати молочну кислоту в м'язах для швидкого полегшення болю після тренування.

Рівень шуму при роботі складає всього 40 дБ. Ємність акумулятора складає 2500 мАг забезпечує від 7 до 12.5 годин безперервної автономної роботи.

Ціна

Новинку можна замовити на спільнокошті за ціною 89 доларів (2500 гривень).