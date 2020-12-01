Протягом декількох років датчик руху Mi Human Sensor, сумісний з екосистемою розумного будинку Xiaomi, не отримував серйозного оновлення. Нарешті, компанія представила нову версію корисного пристрою, яка зберегла доступну ціну попередника.

Особливості ґаджета

Mi Human Sensor 2 передбачає мон дотаж у будь-якій частині квартири завдяки вбудованому модулю Wi-Fi, повідомляє Gizmochina. При цьому виробник наголошує, що сенсор працює як у повній темряві, так і при яскравому сонячному світлі/

Цікаво Xiaomi випустила розумний дверний замок без ручки

Як і попередня модель, датчик підтримує віддалене налаштування за допомогою фірмового додатка Mijia, у якому користувач може прописати найрізноманітніші сценарії використання. Наприклад, з його допомогою можна організувати автоматичне ввімкнення світла або камери спостереження.



Датчик руху Mi Human Sensor 2

Одна з головних особливостей датчика – високий рівень енергоефективності. Заряду стандартного елемента живлення CR2450, за запевненням представників Xiaomi, повинно вистачити на рік безперебійної роботи.

Ціна Mi Human Sensor 2

Вартість новинки в Китаї становить 9 доларів 256 гривень.