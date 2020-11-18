Компанія Xiaomi відома не тільки як виробник електроніки, але і як бренд одягу. На фірмовій краудфандинговій платформі Youpin вендор представив нову модель зимової куртки з підігрівом під назвою Supield +.

Особливістю незвичного ґаджета став теплоізоляційний шар з аерогеля, здатний, за запевненням компанії, витримати навіть контакт з рідким азотом, не "заморозивши" свого власника, повідомляє Gizmochina.

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Особливості куртки Xiaomi

Теплопровідність аерогеля у шість разів менша, ніж у повітря – вендор стверджує, що при товщині в 3 мм цей матеріал може протистояти струменю рідкого азоту з температурою –196°C, а теплоізоляційний ефект такого прошарку прирівнюється до пуховику товщиною 40 мм. Крім того, аерогель також стійкий до впливу вологи й цвілі.

На додаток до пасивної властивості утримування тепла у куртці передбачена функція швидкого підігріву в одному з трьох температурних режимів: 30, 35 і 40° C.



Куртка Xiaomi Supield+

У ролі обігрівача новинка використовує провід з вуглецевого волокна, завдяки чому куртку можна прати без ризику короткого замикання. У ролі підкладки в новинці використовується срібляста світловідбиваюча тканина, здатна затримувати тепло, що випромінюється людським тілом.

Ціна

Куртка Xiaomi Supield + вже доступна для замовлення у Китаї за ціною 75 доларів і 90 доларів за стандартний і подовжений варіант відповідно.