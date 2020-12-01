Китайський виробник Xiaomi здивував черговим оригінальним девайсом. Це настільна лампа, яка оснащена мікрофоном і динаміком, що дає змогу здійснювати відеодзвінки

Як інформує видання Igeekphone, цю нову настільну назву Xiaomi розробила у співпраці з Xiaobai.

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Ця лампа призначена в першу чергу для дітей, адже в неї вбудована відеокамера, що дає змогу батькам спостерігати за своїми дітьми віддалено.

Xiaomi випустила настільну лампу з камерою / Фото igeekphone.com

також користувач може регулювати висоту і кут нахилу лампи, яка освітлює поверхню столу з кутом 150 градусів. Крім того, пристрій підтримує різні технології для захисту очей.

Щодо камери, її роздільна здатність становить 1920 х 1080 пікселів. Також ця камера оснащена ширококутним об'єктивом. Крім того, у лампи є мікрофон і динамік, щоб здійснювати відеодзвінки в режимі реального часу. Це буде корисно навіть під час онлайн-навчання.

Ціна

Наразі новинку презентували на фірмовому майданчику для колективного фінансування Xiaomi Youpin. Тут її складає 60 доларів (1700 гривень).