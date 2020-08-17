Китайський виробник Xiaomi представив новий дводверний холодильник. Його випустили під брендом Mijia. Новинка вже доступна для купівлі.

Цей пристрій став найдешевшим холодильником компанії, передає Gizmochina.

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Що цікавого

Ця модель має ємність 118 літрів та габарити 470x527x1137 мм. Обсяг верхньої камери склав 33 літри, а нижньої – 85 літрів. Як каже виробник, холодильник займає приблизно чверть квадратного метра простору.

Відділення всередині холодильника можна регулювати і змінювати. Новинка отримала фірмовий компресор на 0,49 кВт/день. Рівень шуму не перевищує 36 дБ.

Холодильник бренду Mijia не займе багато місця / gizmochina.com

Окрім того, у морозильній камері виробник використав прихований випарник, який може ефективно зменшити замерзання при сильному охолодженні.

Ручка у холодильника тут прихована. Внутрішній бак, полички для пляшок, ящики та інші елементи виконані з матеріалів, придатних для контакту з харчовими продуктами. А основні полички зроблені із загартованого скла.

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Ціна

Новинку вже можна попередньо замовити. Щоправда, наразі лише на території Китаю. Його вартість становить 899 юанів (це 129 доларів або 3500 гривень).