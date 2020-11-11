Компанія Xiaomi випустила ще один фірмовий аксесуар для комп'ютерів і ноутбуків. Черговою новинкою компанії стала бездротова миша, виконана в мінімалістичному дизайні з симетричними кнопками і здатна переходити у сплячий режим для економії заряду батареї.

Маніпулятор під назвою Mi Wireless Mouse Lite оснащений вигнутими кнопками і тефлоновими слайдерами на нижній частині корпусу для плавного пересування різними типами килимків та інших поверхонь, повідомляє Gizmochina.

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Характеристики Mi Wireless Mouse Lite

Миша підключає до ПК або ноутбука за допомогою USB-ресивера, що працює на частоті 2,4 ГГц, для зберігання якого передбачений спеціальний слот на самому маніпуляторі. Дозвіл сенсора моделі становить 1000 dpi.



Мишка Mi Wireless Mouse Lite від Xiaomi

У ролі джерела живлення використовується одна батарейка розміру ААА. Розробники також передбачили функцію автоматичного переходу в режим сну після того, як власник не використовує аксесуар протягом тривалого часу. Вага миші - 60 грамів без урахування батареї.

Ціна

Вартість Mi Wireless Mouse Lite в Китаї становить всього 5 доларів (≈140 гривень).