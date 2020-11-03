Xiaomi випустила бюджетний зарядний пристрій для iPhone 12
Xiaomi представила фірмовий блок живлення під назвою Mi 20W Type-C здатний зарядити флагманські iPhone. Цікаво що зарядка обійдеться власникам iPhone майже в чотири рази дешевше ніж оригінальний аксесуар від Apple.
Новий блок живлення Xiaomi Mi 20W Type-C з максимальною вихідною потужністю 20 Вт оснащений портом USB Type-C, розповідає Gizmochina.
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Особливості зарядки від Xiaomi
Пристрій підтримує декілька протоколів швидкої зарядки сумісних як з iPhone 12 і iPad Pro, так і з ґаджетами інших брендів, включаючи Xiaomi Mi10 і Samsung Galaxy S10 і навіть Nintendo Switch.
Універсальна зарядка від Xiaomi для iPhone 12 та інших ґаджетів
Компактний аксесуар підтримує захист від перевантаження по силі струму і напруги, а також від короткого замикання і перегріву. Xiaomi Mi 20W Type-C важить 43,8 грама і буде випускатися тільки в білому колірному оформленні.
Ціна
Швидкий зарядний пристрій вже надійшов у продаж за смішною ціною в 5 доларів (143 гривні).
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