В асортименті компанії Xiaomi з'явився новий смарт-унітаз, який вже збирає кошти на платформі колективного фінансування Xiaomi Youpin. Пристрій отримав назву Little Whale Wash Antibacterial Smart Toilet.

Смарт-туалет доступний у двох версіях: Qingyun та Jingyun, повідомляє Gizmochina. Версія Jingyun відрізняється зовнішнім екраном, бездротовим пультом ДУ та фільтром для очищення води. Крім того туалет підтримує такі функції, як самоочищення, просушку теплим повітрям, біде і водний масаж.

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Особливості Little Whale Wash Antibacterial Smart Toilet

Обидва унітази не мають бачка, а виробник позиціонує їх, як пристрої економного використання води. Корпус захищений від води за стандартом IPX4, можна налаштувати підігрів сидіння і включити м'яку "нічну" підсвітку.



Смарт-туалет Little Whale Wash Antibacterial Smart Toilet / Xiaomi

Для сидінь обраний антибактеріальний матеріал. Змив може здійснюватися автоматично через 5 секунд після того, як користувач встав із сидіння, а також, якщо користувач піднесе ногу до сенсора на корпусі.

Ціна

Версія Qingyun обійдеться в 295 доларів (8 342 гривні) .

. Версія Jingyun коштує 413 доларів (11 680 гривень).

Однак актуальні ціни лише під час збору коштів на платформі Xiaomi Youpin, згодом ціни будуть трохи вищими.