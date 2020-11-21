Компанія Xiaomi продовжує дивувати користувачів цікавими розробками. Зараз асортимент цікавих девайсів попонив електричний чайник Xiaomi Mijia Smart Multifunctional Health Pot.

Цікаво, що в чайнику можна навіть варити супи, борщі та інші гарячі страви, повідомляє igeekphone.

Цікаво Xiaomi випустила нову морозостійку куртку з вбудованим обігрівачем

Що ще цікавого

Чайник має потужність 1000 Ватт. Пристрій підтримує 10 режимів нагріву, а також спеціальну функцію, що дає змогу зберігати тепло протягом 12 годин.

В чайнику можна навіть готувати. Там є знімний фільтр, як каже виробник, його дуже легко чистити після використання. Користувач може самостійно налаштовувати тривалість та інтенсивність нагріву, відповідно до певного рецепту.

Це розумний девайс, який можна інтегрувати у систему розумного будинку і керувати ним віддалено.

Ціна

Xiaomi оцінила Mijia Smart Multifunctional Health Pot на китайському ринку оцінили у 20 доларів (560 гривень).