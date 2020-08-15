Xiaomi випустила новий фірмовий електрокарт: чим цікавий
Нещдавно компанія Xiaomi провела презентацію та показала низку цікавих продуктів. Серед них і електрокарт під назвою Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition.
Цю новину компанія розробила спільно з дочірньою компанією Ninebot-Segway, передає gizmochina.com.
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Цікаві фішки
Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition отримав жовте забарвлення та функцію симуляції звуку двигуна внутрішнього згоряння.
Також новинка оснащена спортивним рульовим колесом.
В основу конструкції новинки лягла міцна сталева рама, що витримує максимальне навантаження до 100 кг і забезпечує високу "живучість" моделі.
Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition поки не надійшов у продаж / gizmochina.com
Бампер виконаний з термопластичного каучуку (TPE), який пом'якшує удар при зіткненні з перешкодою, підвищуючи безпеку водіння. Заряду електрокарта має вистачити на 62 кола на 400-метровому треку зі швидкістю 40 км/год.
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Ціна
Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition оцінили на території Китаю у 1440 доладів ( це 38 900 гривень). Дата старту продажів поки не оголошена.