Компанія Xiaomi представила свій новий фірмовий холодильник. Він оснащений двома роздільними відділеннями з великою місткістю і має смарт-функції, зокрема віддалене управління за допомогою мобільного додатку.

Цей новий холодильник вийшов під брендом MIJIA і підтримує управління через смартфон або планшет, повідомляє itechua.com.

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Чим цікавий

Холодильник розділений на дві частини з охолодженої зоною об'ємом 351 літрів і морозильною камерою на 189 літрів. В охолодженій зоні температура регулюється від +2 до +8 градусів, а в морозилці – від -15 до -22 градусів за Цельсієм.

Як кажуть в компанії, завдяки правильній конструкції холодне повітря рівномірно поширюється по всьому внутрішньому простору.

У кожному з відділень передбачено кілька полиць, зокрема дверних, які можна відрегулювати.

Користувач може віддалено налаштовувати температуру та інші параметри роботи пристрою через смартфон. Також є невеликий екран на дверях, де відображається актуальний стан приладу.

Ціна

Новинка вже надійшла у продаж. Рекомендована роздрібна вартість – 563 долари (15 800 гривень).