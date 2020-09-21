Компанія Xiaomi випустила новий портативний акумулятор під назвою Mi Wireless Power Bank 30W. Він отримав функції традиційного павербанка, а при підключенні до комплектної підставці стає бездротовою зарядкою.

Як пише Gizmochina.com, ​​ємність павербанка становить 10 000 мАг, поставляється зі спеціальною док-станцією.

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Що ще цікавого

Потужність бездротової зарядки для смартфонів становить 30 Вт. Пристрій також оснащений портами USB Type-A і USB Type-C з максимальною потужністю 27 і 30 Вт.

Сам девайс можна зарядити через порт Type-C за допомогою блоку живлення потужністю до 18 Вт. На пристрої розміщено 5 світлодіодів, які показують стан заряду.

Ціна

Xiaomi Mi Wireless Power Bank 30W вже надійшов у продаж на китайському ринку. Його ціна становить 29 доларів (приблизно 800 гривень).