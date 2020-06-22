Компанія Xiaomi представила нову цікаву новинку. Це планшетний комп’ютер NextClass.ai NX1. Його діагональ складає 15,6 дюйма, і він призначений спеціально для дітей.

Як передає miot.ua, продукт спочатку представили на фірмовій краудфандинговій платформі Youpin.

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Чим цікавий

Цей пристій виготовив китайський стартап NextClass.ai (про це можна здогадатись із назви), він випускає планшети для дітей.

Цей планшетний комп’ютер зібрав багато онлайн-класів, тренувальних наборів і аудіокниг, а також інтерактивний досвід, що підвищує інтерес дітей до навчання.

Він складається із моноблоку, який оснащений сенсорним екраном. Він отримав сертифікацію TÜV Rhineland, тобто запобігає пошкодженню зору.

NextClass.ai NX1 призначений спеціально для дітей / xiaomitoday.it

Планшетний комп’ютер може виявляти зовнішнє освітлення, а також нагадує про надто близьку відстань. Пристрій оснащений подвійною камерою та регульованими кронштейнами, тож його можна використовувати під різними кутами.

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NextClass.ai NX1 працює на базі 4-ядерного процесора (4 х ARM Cortex-A55) у парі з 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті. В комплекті також є стилус.

Ціна

NextClass.ai NX1 на майданчику коштує 1 999 юанів (це 283 долари або 7 515 гривень). Після офіційного старту продажів ціна зросте до 2 699 юанів (381 долар або 10 150 гривень).