На початку року Xiaomi випустила розумну колонку XiaoAI Speaker Art, яка недавно з'явилася за межами Китаю під назвою Mi Smart Speaker і з підтримкою "Google Асистента". Тепер же компанія представила портативну версію, здатну працювати від вбудованого акумулятора.

Xiaomi XiaoAI Speaker Art Battery Edition

Колонка зовні і функціонально практично нічим не відрізняється від звичайної версії. Головна відмінність полягає у вбудованому акумуляторі ємністю 4850 мАг, повідомляє 24 канал. Як запевняє виробник, заряду вистачає до 6,5 години безперервного відтворення музики. Таким чином, колонка більше не обмежена проводом і необхідністю вільної розетки, що дозволяє брати її з собою куди завгодно.

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Колонка оснащена 2,5-дюймовим широкосмуговим динаміком потужністю 12 Вт і двома підсилювачами низьких частот. Крім того, вона підтримує технологію об'ємного звучання DTS і аудіокодек LHDC. Додатково передбачена можливість об'єднання двох пристроїв в стереопару.



Автономна колонка XiaoAI Speaker Art Battery Edition

Корпус спікера виконаний з металу і має 10 531 отвір для поширення звуку на 360 градусів. На верхній частині розташована світлодіодна RGB-смуга, яка повідомляє про стан пристрою. Там же знаходяться елементи управління гучністю і відтворенням. Колонка підтримує двохдіапазонний Wi-Fi 5 і Bluetooth 4.2.

Ціна

Новинка надійде у продаж в Китаї 1 листопада за ціно 59 доларів (1 679 гривень). Про випуск глобальної версії з «Google Асистентом» інформації поки немає.