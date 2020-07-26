Компанія Xiaomi анонсувала третю версію фірмового інтерфейсу для розумних телевізорів. Він отримав отримав назву MIUI for TV 3.0 і приносить для користувачів кілька важливих оновлень.

Як передає Gizchina, однією з важливих функцій стало те, що MIUI for TV 3.0 перетворює смартфон в пульт дистанційного керування, мікрофон для караоке, ігровий контролер або другий екран.

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Ідея полягає в тому, щоб дати користувачам можливість інтуїтивно взаємодіяти з телебаченням за допомогою смартфона. На екрані смартфона будуть відображатися звичні органи управління геймпада.

Що ще нового

У MIUI for TV 3.0 компанія реорганізувала структуру оболонки, залежно від уподобань та історії переглядів. Тож користувач зможе переглядати на своїй домашній сторінці контент, який йому більше подобається.

Окрім того, Xiaomi додала анімаційні ефекти, щоб зробити оболонку цікавішою. При цьому є й мінімалістський режим для тих, кому подобається простота.

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Наразі оболонка представлена ​​лише в Китаї.