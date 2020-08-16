Компанія Xiaomi представила чергову цікаву розробку. Це модульний робот під назвою Pumpkii, призначений для власників домашніх тварин.

Робот Pumpkii вже представили на краудфандінговій платформі зі збору коштів, передає gizmochina.com.

Цікаво Тривожні новини: собаки підкоряються командам роботів – відео

Чим цікавий

Цей компактний робот оснащений чотирма колесами та працює на базі процесора ARM Cortex A9 у парі з 512 МБ пам’яті та 8ГБ накопичувача.

Також він отримав 2-мегапіксельну камеру з ширококутним об'єктивом (110 градусів). Бездротовий зв'язок зі смартфоном через модулі Bluetooth 4.1 і Wi-Fi.

Користувач може керувати роботом / gizmochina.com

Через смартфон користувачі можуть спостерігати за вихованцем, робити фотографії та керувати за рухом робота.

Робот працює від акумулятора, ємністю 2200 мАг. За заявою виробника, на одному заряді пристрій може пропрацювати 8 годин. При цьому новинка автоматично відправиться до док-станції при зниженні запасу заряду батареї до 40%.

Цікаво В Україні створили робота-поліцейського: коли може вийти на вулиці України та як діятиме

Ціна

Вартість базової версії робота Pumpkii становить 149 доларів (понад 4 тисячі гривень).