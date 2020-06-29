Китайська компанія Xiaomi випустила постер, на якому зображений силует автомобіля. Багато хто сподівався, що це буде реальна машина. Однак, в компанії пояснили, що це розумний автомобіль з дистанційним управлінням Suzuki Jimny, виконаний в масштабі 1:16.

Як передає Igeekphone, це мініатюрна модель Suzuki Jimny 4-го покоління, яка складається з 200 базових деталей. При цьому користувачам доступні різні модифікації. Цікаво Xiaomi представила бюджетну розумну мишу з голосовим асистентом Чим цікава Suzuki Jimny оснащена повним приводом, всепогодними шинами підвищеної прохідності, а також трансмісією з амортизаторами типу спіральної пружини. Suzuki Jimny можна замовити / igeekphone.com Пристрій оснащений цифровими сервоприводами в поєднанні з ударостійким нейлоновим шасі. Тут також є реалістична система підвіски. Керувати Suzuki Jimny можна через смартфон, для цього потрібно завантажити відповідну програму. Ціна Вартість мініатюрного Suzuki Jimny на майданчику для спільнокошту складає 24 долари (650 гривень).