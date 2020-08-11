Компанія Xiaomi випустила дитячу модель розумного годинника. Девайс отримав назву MiTu Kids Watch 4X. Новинка може здійснювати дзвінки в більш ніж 200 країнах завдяки підтримці VoLTE HD.

Цікаво, що новинка має 2-мегапіксельну фронтальну камеру для відеодзвінків і 5-мегапіксельну камеру на бічній грані для зйомки навколишнього оточення, передає Gizmochina.

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Що ще цікавого

MiTu Kids Watch 4X оснащений квадратним дисплеєм з діагоналлю 1,52 дюйма. Для додаткового захисту тут є Corning Gorilla Glass 3 з олеофобним покриттям.

Новинка отримала захист від пороху та води і можливістю занурення на глибину до 20 метрів. Вбудований акумулятор має ємність 830 мАг, чого має вистачити до 7 днів роботи в автономному режимі.

Пристрій підтримує функцію екстреного виклику SOS. Завдяки вбудованому модулю GPS батьки можуть відслідковувати розташування дітей за допомогою додатка для смартфона. Також пристрій оснащений модифікованим месенджером QQ, словником і додатком для вивчення англійської мови.

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Ціна

Xiaomi MiTu Kids Watch 4X вже надійшов у продаж в Китаї за ціною близько 79 доларів (трохи більше 2 тисяч гривень).