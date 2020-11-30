Мережа компанії Xiaomi – Lumi Technology, яка виробляє продукти розумного будинку під брендом Aqara, випустила новий смарт-замок Aqara D100 Smart Door Lock.

Цей девайс вже з'явився на майданчику колективного фінансування Xiaomi Youpin, повідомляє gizmochina.

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Чим цікавий

Цікаво, що розумний дверний замок Aqara D100 не має традиційної горизонтальної ручки. Відкриття відбувається відразу після зчитування відбитку пальця.

Пристрій оснащений чіпами подвійної безпеки Apple і Xiaomi. Його можна підключити до IoT-платформ Apple HomeKit і Mijia. Для розпізнавання відбитків пальців використовується модуль тривимірного напівпровідникового розпізнавання відбитків шведської компанії PB.

Замок підтримує 7 різних методів розблокування, зокрема введення одноразового або періодичного пароля, розблокування через NFC з підтримкою смарт-браслетів, годинників і карт.

У корпус замка вбудований двигун, що значно поліпшує швидкість відгуку. Замок оснащений акумулятором, що забезпечує до року автономної роботи.

Ціна

Вартість новинки в рамках краудфандингу становить 1 899 юанів (це 288 доларів або 6 400 гривень).