Почати цей тиждень Xiaomi вирішила з презентації чергової новинки у рамках своєї екосистеми розумного будинку – невеликого захищеного сейфа. Він підтримує віддалене управління за допомогою смартфона і крім традиційних способів підтримує розблокування за допомогою сканера відбитків.

Сейф виконаний зі сталі марки 65Mn (аналог 65Г) з декількома шарами всередині і захистом від просвердлювання. Циліндр замка відповідає С-класу, одному з найбільш поширених стандартів для подібної продукції. Зламати такий замок традиційними методами вкрай складно, повідомляє Xiaomiadictos.

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Усередині сейфу розташовані дві полиці, що дозволяють зберігати документи формату A4 і навіть 12-дюймовий ноутбук. Для розблокування можна використовувати як комбінацію цифр, так і відбиток пальця. У другому випадку при відкритті вказаний контакт отримає відповідне повідомлення на смартфон.



Сейф від Xiaomi відправить власнику повідомлення про те, що його відкривали

Налаштування сейфу

Налагодження та управління сейфом здійснюються через мобільний додаток, а підключення відбувається через Bluetooth. Пристрій працює від чотирьох батарейок типу АА, яких, як запевняють виробники, вистачає на один рік. Крім того, є можливість підключення до мережі через роз'єм USB Type-C.

Ціна

У Китаї сейф буде коштувати 95 доларів (2 645 гривень). Про доступність в інших регіонах інформації поки немає.