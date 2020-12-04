Компанія Xiaomi, схоже, турбується не лише про своїх користувачів, але й про їхніх домашніх улюбленців. Адже в асортименті виробника з'являються все більше девайсів для тварин.

Зараз компанія випустила розумну поїлку під назвою Homerun Pet Water Dispenser. Спочатку новинку представили на майданчику для колективного фінансування Xiaomi Youpin, повідомляє Gizmochina.

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Чим цікавий девайс

Homerun Pet Water Dispenser створений з використанням запатентованої технології бездротової водяної помпи Homerun, яку користувач може легко розбирати і помити.

Homerun Pet Water Dispenser абсолютно безпечна для тварин / Фото gizmochina.com

Виробник запевняє, що девайс на 100% безпечний для тварин, і удар струмом виключений. Усередині вбудовані 20 безшовних і безшумних каналів для води, тому рівень шуму складає всього 38 дБ.

Чаша має плавну конструкцію. Вбудований датчик рівня води контролює її наявність.

Ціна

В рамках спільнокошту Xiaomi Youpin можна замовити за 199 юанів (30 доларів або 850 гривень). У роздробі ціна зросте до 299 юанів (це 45 доларів, 1300 гривень).