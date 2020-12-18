Китайська компанія Xiaomi випустила оригінальний світильник Wall Lamp, яким можна керувати голосом. Цікаво, що він може змінювати колір відповідно до звуків, що навколо світильника.

Спочтаку новинку представили на майданчику колективного фінансування Xiaomi Youpin, повідомляє Gizmochina.

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Чим цікавий

Як вже було сказано, унікальність світильника Wall Lamp полягає в тому, що він змінює колір залежно від навколишнього звуку. Особливо цю функцію мають оцінити геймери.

При цьому світильник складається із багатьох окремих частин, які можна з'єднувати або комбінувати на стіні, стелі тощо. Xiaomi стверджує, що користувачі можуть скласти з таких трикутників що завгодно: від форм до написів.

Новинка відтворює 16 мільйонів колірних відтінків. Налаштувати пристрій можна за допомогою смартфона в додатку Mijia. Передбачена підтримка персонального помічника XiaoAI.

Ціна

Wall Lamp оцінили у 15 доларів (430 гривень). Якщо брати комплект з 9 штук, то треба заплатити 107 доларів (майже 3 тисячі гривень).