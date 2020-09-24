Інколи може скластися враження, що Xiaomi вже випустила таке різноманіття ґаджетів, що нас вже нічим не здивуєш. Але новий девайс Qingping Li Guitar Bluetooth Thermohygrometer це спростовує. Це професійний термогігрометр для музичних інструментів.

Qingping Li Guitar Bluetooth Thermohygrometer вже з'явилася на майданчику колективного фінансування Xiaomi Youpin, передає Gizmochina. Цікаво Xiaomi представила автоматичний розумний дверний замок Чим цікавий Головна функція пристрою – повідомлення про перевищення граничних значень температури і вологості. Qingping Li Guitar Bluetooth Thermohygrometer отримав таку конструкцію, щоб прикріпити його до звукового отвору гітари. Термогігрометр оснащений високоточним датчиком і модулем Bluetooth 5.0 з дуже низьким енергоспоживанням. Внутрішня пам'ять девайсу зберігає записи за останні 30 днів. Пристроєм можна керувати за допомогою фірмового додатку Mijia. Ціна Qingping Li Guitar Bluetooth Thermohygrometer оцінили у 29 доларів (приблизно 800 гривень).