Вже стає очевидним, що гнучкі смартфони стають одним із трендів ринку, адде все більше виробників пропонують свої варіанти смартфонів, що можна складати. Тож не дивно, що Xiaomi теж вирішила долучитись до трендів.

Росс Янг, засновник дослідницьких компаній Display Supply Chain Consultants та DisplaySearch, розповів, що вже у 2021 році Xiaomi випустить одразу 3 смартфони з гнучким дисплеєм. Деталі він розповів на своїй сторінці у Twitter.

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Що стало відомо

Янг заявив, що отримав цю інформацію з джерел з ланцюжка поставок.

За їхніми даними, екран першого смартфона буде огинати корпус смартфона в складеному стані. При цьому основний дисплей може підтримувати частоту оновлення зображення 90 і 120 Гц. також смартфон буде покритий додатковим захисним склом Samsung UTG.

Цей смартфон під кодовою назвою Cetus повинен бути оснащений камерою роздільною здатністю 108 Мп і з коробки працюватиме під управлінням операційної системи Android 11.

Другий гнучкий смартфон буде складатися всередину. Тож корпус захищатиме його від пошкоджень.