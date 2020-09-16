Асортимент телевізорів Xiaomi і так досить широкий, але це не заважає китайському виробникові активно розвиватися в цьому напрямку. Згідно з новими даними, Xiaomi готує до анонсу нового 82-дюймового телевізора Xiaomi Mi TV з 8K.

Під модельним номером L82M6-8K телевізор уже пройшов сертифікацію 3C, завдяки чому стало відомо, що новинка працює при напрузі 100-240 В, а максимальна потужність складає 700 Вт, повідомляє Gizmochina.

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Що відомо про новий телевізор Xiaomi

Новий 82-дюймовий Xiaomi Mi TV отримав панель від LG Display, вбудований модем 5G і буде продаватися за чималою ціною.

Повідомляється, що цей телевізор буде входити до категорії преміальних пристроїв, але він буде все одно відчутно дешевшим, ніж Xaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition, який коштує понад 7000 доларів.



Прозорий телевізор від Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition

Втім, варто зазначити, що Xiaomi не стала першим виробником, який представив телевізор з вбудованою підтримкою 5G, тому що інша китайська компанія ChiQ (Changhong) вже зробила відповідний анонс на початку цього року.

Точної дати дебюту 82-дюймового Xiaomi Mi TV з модемом 5G і екраном LG поки що немає.