У каталозі продукції Xiaomi є чимало зовнішніх акумуляторів, а незабаром, як стверджують інсайдери, компанія розширить їх асортимент випуском нової моделі. У мережі з'явилися технічні характеристики і рендери павербанка під назвою Mi Power Bank 3 Ultra Compact, головними особливостями якого стануть невеликі розміри й вага, а також можливість одночасної швидкої зарядки відразу трьох пристроїв.

Деталі Mi Power Bank 3 Ultra Compact

За даними MySmartPrice, новинка в текстурованому пластиковому корпусі отримає акумулятор ємністю 10 000 мАг. На торці пристрою розмістяться два USB порту Type-A, і по одному USB Type-C і micro-USB. Пауербанк буде підтримувати вихідну потужність до 22,5 Вт і зможе заряджати до трьох гаджетів одночасно.

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"Заправка" самого аксесуара займе 3,5 години через порт USB Type-C (потужність 24 Вт), або близько 6 годин при використанні micro-USB (18 Вт). Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact з легкістю поміститься у кишені власника – його габарити складають 90х63,9х24,2 мм, а вага – близько 200 грамів.

Фото Mi Power Bank 3 Ultra Compact:

Ціна й дата виходу

Реліз пристрою очікується в Європі найближчим часом, вартість компактного павербанка наразі невідома.