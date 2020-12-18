Суббренд Poco, що належить китайській компанії Xiaomi, існує вже кілька років. Наразі на ринку представлені лише смартфони Poco, що вирізняються доступною ціною. Але вже незабаром ми побачимо ще й ноутбуки Poco.

Принаймні на це вказує новий витік, повідомляє видання Gizmochina. Ноутбуки Poco мають з'явитися на ринку Індії.

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Що відомо

За даними джерела, регулятор BIS зареєстрував 2 акумулятори для ноутбуків з номерами моделей R15B02W і R14B02W. Джерела кажуть, що ці батареї мають безпосереднє відношення до Poco і Xiaomi.

Тож вже незабаром цей продукт з'явиться на ринку.

Очевидно що Xiaomi планує, щоб її суббренди розширювали присутність на ринку та випускали ще й ноутбуки.

Деталей про ноутбук Poco наразі немає. Але можна припустити, що девайс буде орієнтуватись на бюджетний ринок, звісно і флагманських характеристик тут теж очікувати не варто.

До речі, ще один суббренд компанії – Redmi – вже робить свої фірмові ноутбуки. Нещодавно відбулась презентація на китайському ринку.