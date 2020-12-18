Xiaomi випустить ноутбук під бюджетним брендом Poco
Суббренд Poco, що належить китайській компанії Xiaomi, існує вже кілька років. Наразі на ринку представлені лише смартфони Poco, що вирізняються доступною ціною. Але вже незабаром ми побачимо ще й ноутбуки Poco.
Принаймні на це вказує новий витік, повідомляє видання Gizmochina. Ноутбуки Poco мають з'явитися на ринку Індії.
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Що відомо
За даними джерела, регулятор BIS зареєстрував 2 акумулятори для ноутбуків з номерами моделей R15B02W і R14B02W. Джерела кажуть, що ці батареї мають безпосереднє відношення до Poco і Xiaomi.
Тож вже незабаром цей продукт з'явиться на ринку.
Очевидно що Xiaomi планує, щоб її суббренди розширювали присутність на ринку та випускали ще й ноутбуки.
Деталей про ноутбук Poco наразі немає. Але можна припустити, що девайс буде орієнтуватись на бюджетний ринок, звісно і флагманських характеристик тут теж очікувати не варто.
До речі, ще один суббренд компанії – Redmi – вже робить свої фірмові ноутбуки. Нещодавно відбулась презентація на китайському ринку.
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