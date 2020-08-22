Партнер Xiaomi випустив у Китаї багатофункціональний ліхтарик Wiha. Це пристрій 3 в 1 вагою близько 252 г, довжиною 152 мм і діаметром 30 мм.

24 канал розповідає, на що здатен компактний ліхтарик окрум освітлення в темну пору доби, з чим він справляється пречудово.

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Особливості Xiaomi Wiha

Новинка включає в себе подвійний світлодіодний ліхтарик, ультрафіолетову лампу і інфрачервону лазерну указку. Гаджет оснащений безпечними світлодіодами яскравістю 100/310 люмен і дальністю світіння 65 метрів.



Ліхтарик можна закріпити на металевій поверхні вертикально за допомогою магніта

Wiha працює від трьох батарейок AAA. Для кріплення ліхтарика на металевих поверхнях передбачений сильний магніт в нижній частині. Корпус ґаджета виготовлений з високоміцного сплаву і при необхідності може легко розбити скло автомобіля. Крім того, передбачений захист від бризок і дощу по стандарту IPX4.

Ціна

Вартість новинки в Китаї – 249 юанів (987 гривень).