CEO компанії Xiaomi Лей Цзюнь заявив, наступного покоління з популярної лінійки смартфонів Mi Mix наразі не буде. Компанія вирішила “поставити на паузу” розробку цих смартфонів.

Як кажуть в компанії, лінійка смартфонів Mi Mix – це впровадження найсміливіших нових ідей, передає GSM Arena. Тож рішення призупинити їхнє виробництво відверто засмучує

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Причина

Лей Цзюнь пояснив, що призупинили виробництво вирішили, бо немає впевненості, що ті моделі, що були в розробці, стануть комерційно вигідними.

Тому виробник вирішив повернутися до креслень, щоб зробити щось справді цікаве.

При цьому глава Xiaomi запевнив, що лінійка Mi MIX повернеться в майбутньому, але наразі жодних термінів в компанії немає.

Як відомо, перша модель Mi MIX вийшла в 2016 році, отримавши надтонкі, на той час, рамки. Друге покоління Xiaomi Mi Mix 2 отримав ще вужчу рамку під дисплеєм. У 2018 році вийшла модель Mi MIX 3, виконана в незвичайному форм-факторі слайдера.