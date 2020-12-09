Компанія Xiaomi розширила свій патентний портфель незвичним ґаджетом – гнучким смартфоном з екраном, який може розтягуватися. Імовірно пристрій стане ідейним наслідником Mi Mix Alpha.

Оригінальна конструкція апарату дозволяє витягати дисплей з корпусу: як це може виглядати на практиці, вже показав у своєму новому відео відомий дизайнер під ніком Concept Creator.

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Особливості концепту

Запропонована інженерами Xiaomi ідея полягає в особливому механізмі з використанням направляючих для гнучкого дисплея. Під час витягування екрану, згорнутого всередині корпусу, ці штанги будуть заодно виконувати роль підпірок, забезпечуючи достатню жорсткість конструкції. Примітно, що відповідний патент був зареєстрований ще в кінці 2019 року, але у відкритий доступ потрапив лише напередодні.

Концепт гнучкого смартфону Xiaomi, відео:

Мережеві інформатори припускають, що смартфон отримає блок камери, схожий на модуль Mi Mix Alpha, вписаний у вузьку смугу на тильній стороні корпусу. На жаль, патентна документація не містить технічних подробиць про апарат, тому його фінальний зовнішній вигляд може відрізнятися від дизайнерської інтерпритації.

Що ж до дати анонсу чи ціни пристрою, то жодних натяків на таку інформацію наразі немає, тож залишається лише чекати.