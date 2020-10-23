Китайський виробник Xiaomi показав новий оригінальний патент – смартфон-слайдер, при цьому він може складатися завдяки гнучкому дисплею.

Патент трохи нагадує вже представлений Samsung Galaxy Z Fold 2, передає nl.letsgodigital.org.

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Що цікавого в патенті

Майбутня новинка (ми сподіваємось) отримає великий екран без вирізів і з тонкими рамками всередині. Дисплей займає одну з половин на зовнішній стороні. А блок камер розмістили зовні. Він складається з чотирьох об'єктивів.

Новий патент Xiaomi / nl.letsgodigital.org

Однак, цей патент має і оригінальну фішку – зовнішній екран можна буде посунути вниз. Таким чином можна відкрити фронтальну камеру. За схожим принципом працює Xiaomi Mi Mix 3, який теж вийшов у форм-факторі слайдера.

Ймовірно, таким чином виробник хоче позбутися будь-яких отворів в екрані. Щоправда, виникає питання щодо іншої ідеї компанії – підектранної камери.

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Ця технологія теж націлена на те, щоб зробити смартфон ще більше безрамковим. раніше в компанії заявили, що технологія підекранної камери вже на етапі масового виробництва.