Китайський виробник смартфонів Xiaomi часто дивує користувачів оригінальним розробками. Зараз компанія запатентувала унікальний гаджет, який матиме відсік для зберігання бездротових навушників.

При цьому навушники будуть залишатися постійно зарядженими, передає letsgodigital.org.

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Що відомо

Як свідчить патент, особливістю навушників стане те, що верхня частина є поворотною. Одне положення призначене для носіння у вухах, а друге — для зберігання в корпусі смартфона.

Ззовні нові навушники будуть схожі на бездротові навушники Xiaomi Mi True.

Так виглядає патент Xiaomi / nl.letsgodigital.org

Інформації про функції наразі немає. Найімовірніше, навушники можуть бути підключені до смартфона через Bluetooth. Також буде вбудована система шумозаглушення.

Також наразі незрозуміло, чи новинка від Xiaomi вийде разом із вбудованими навушниками, або ж їх потрібно буде купувати окремо.

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Документація була була опублікована в Гаазькому бюлетені 24 липня 2020 року. Сподіваєом, незабаром ми матимемо більше додаткової інформації.