Сучасні смартфони мало чим відрізняються один від одного. Тому виробники шукають всілякі способи виділити свої моделі на тлі конкурентів. Деякі для цього експериментують безпосередньо з форм-факторами.

Компанія Xiaomi у пошуках нової зручної форми смартфона запатентувала слайдер з гнучким екраном, який огортає корпус пристрою по довжині, повідомляє Gizmochina.

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Особливості патенту

На представлених зображеннях показаний смартфон, екран якого займає всю передню панель і знизу загинається на задню сторону, продовжуючись таким чином майже до самого верху. Сама по собі технологія не нова: подібне ми вже бачили у концептфоні Mi Mix Alpha. Однак цікавим є те, що запатентований смартфон є слайдером.



Зображення запатентованого смартфона Xiaomi

Зсунувши вниз екран, користувач отримує доступ до динаміка, фронтальної камері й інших сенсорів. Це досягається завдяки гнучкості матриці, що й дозволяє трохи опустити передню панель. Вперше виробник пропонує реалізувати механізм слайдера за допомогою зміни розміру дисплея.

Такий смартфон справді з'явиться?

Малоймовірно, що Xiaomi випустить подібний гаджет, особливо на тлі появи підекранних камер, але однозначно радує, що компанія шукає нові способи, як зробити смартфони різноманітнішими.