Дослідницькі компанії повсякчас спостерігають за станом ринку електронних пристроїв і звітують про результати їхньої роботи. Цього разу Xiaomi потрапила у трійку лідерів.

Аналітичні компанії IDC, Canalys і Counterpoint Research представили свої звіти про глобальний ринок смартфонів в третьому кварталі 2020 року. У всіх трьох Xiaomi вперше увійшла в топ-3 виробників за обсягом поставок пристроїв.

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Деталі звітів

Обсяг відвантажень китайської компанії Xiaomi склав 46,5 мільйона за даними IDC, 47,1 мільйона – у Canalys і 46,2 мільйона за інформацією Counterpoint Research. При цьому, частка ринку – на позначці 13,1 відсотка.

Друге місце за компанією Huawei. IDC, Canalys і Counterpoint Research заявили, що обсяг відвантажень у неї на рівні 51,9 мільйона, 51,7 мільйона і 50,9 мільйона відповідно. При цьому, частка ринку становить приблизно 14,5 відсотка.

Лідером з відвантажень у всіх трьох рейтингах стала компанія Samsung. У неї обсяг відвантажень склав в середньому 80 мільйонів, а частка ринку – 22 відсотки.

Дивіться звіти усіх трьох компаній: фото

Аналітики заявляють, що в третьому кварталі 2020 року спостерігали зниження активності ринку, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте, дані Counterpoint Research говорять про те, що у відношенні до попереднього звітного періоду зростання склало 32%. Це безпосередньо пов'язано з поступовим відновленням США, Індії та Латинської Америки після пандемії коронавірусу.