Для того щоб дізнатися власний номер телефону можна просто зателефонувати з одного номера на інший. Але бувають випадки, коли на рахунку немає грошей, або поряд немає того кому можна подзвонити. Однак є універсальне рішення для всіх українських операторів у цій ситуації.

Власний номер телефону може знадобитися у будь-якій ситуації. Його часто потребують під час реєстрації в інтернеті або для оформлення дисконтних карток у магазині чи аптеці. Деякі смартфони та лаунчери мають відповідний пункт у меню телефонної книги, однак це доступно далеко не на всіх моделях.

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Для того, щоб користувачі могли легко дізнаватися власний номер мобільного телефону, українські оператори ввели універсальну послугу "Мій номер", яка допоможе легко дізнатися власний номер телефону швидко, всього за кілька кліків.

Як дізнатися власний номер телефону

Власний номер можна дізнатися завдяки спеціальній комбінації символів, яка дозволяє вивести на екран пристрої номер мобільного телефону. Для цього необхідно набрати на смартфоні *161#, а потім – натиснути кнопку виклику.

Даний запит підходить для будь-якого оператора: Vodafone, lifecell, Київстар. Після відправки запиту ви отримаєте push повідомлення з вашим номером у міжнародному форматі.



Проста комбінація дає змогу дізнатися власний номер телефону

Якщо у вашому смартфоні встановлено більше однієї сім-карти, то для визначення усіх номерів, необхідно буде зробити USSD-запит з кожної картки окремо.

"Класичні" варіанти дізнатися власний номер

Існує кілька класичних методів, якими часто користуються абоненти:

подивитися номер телефону на стартовому пакеті;

зателефонувати знайомим та дізнатися номер;

зателефонувати оператору та запитати власний номер.

Однак, тепер, коли ви знаєте універсальну комбінацію послуги "Мій номер", це зробити набагато простіше та швидше ніж використання будь-якого з "класичних" варіантів.

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Ще одним варіантом дізнатися власний номер телефону є додатки операторів на смартфоні. Кожен з українських операторів має власний мобільний додаток. Користувачі Київстар можуть скористатися додатком "Мій Київстар". Абонентам Vodafone доступний додаток My Vodafone. Як ви вже могли здогадатися lifecell також має власний додаток, який назимається "Мій lifecell".

Кожен з цих додатків містить інформацію про власний номер телефону абонента, серійний номер SIM-картки, модель телефону, тарифний план та актуальний залишок коштів на рахунку. Також в додатку свого оператора можна поповнити раухнок за допомогою банківської картки. Як бачите, використання додатку свого оператора має чимало переваг, адже окрім номера телефону там є низка іншої корисної інформації.