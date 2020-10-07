Коронакриза показала гнучкість IT-сфери. Однак, при цьому, вона стала викликом для багатьох компаній, адже потрібно було переформатовувати роботу компанії, зокрема захистити дані та іншу конфіденційну інформацію.

Компанія Tet в Україні провела вебінар "Чому бізнес навчився у IT в 2020 році?”, в рамках якого дали кілька важливих порад бізнесові.

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Як розповів експерт Tet Інгус Хомка, безпека є однією з ключових інструментів в умовній “аптечці” IT-менеджера чи CEO компанії. Експерт наголошує, що про безпеку треба пам'ятати завжди.

Три важливі правила

Зокрема, перше правило – не забувати робити резервні копії. Згідно із статистичними даними, до 50% компаній не роблять резервне копіювання, або ж роблять їх не надто надійно. Тож при потребі відновити важливі дані всерівно не вдається.

Фаєрвол. Якщо у компанії є хоч якийсь захист, то він захистить хоча б при першій хвилі різних атак, –

додав Хомка.

Також експерт рекомендує створити план на випадок надзвичайної ситуації, на кшталт хакерської атаки.

Третя складова безпеки – навчання працівників. Адже можна мати дуже хороший план, але якщо працівники не вміють ним користуватися, то він буде марним.