Не зважаючи на пандемію, кількість ІТ-компаній у Львові збільшилась на 7%. Наприкінці 2020 року у Львові нараховували 492 ІТ-компанії. Збільшилась і кількість фахівців у сфері ІТ – до 26 – 26,5 тисяч, порівняно з 24 – 25 тисячами в минулому році.

Незважаючи на те, що ІТ-індустрія одна з найгнучкіших сфер, але компанії також відчули вплив коронакризи. Зокрема через труднощі та призупинення фінансових операцій замовників, сказано у IT Research 5.0, проведеному Львівським ІТ Кластером, яким експерти поділились з 24 каналом.

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Деталі у цифрах

Так, 78% компаній мали затримки з оплатою за надані ІТ-послуги чи продукти від клієнтів протягом першого півріччя 2020 року. При цьому третина компаній мали проблеми із залученням нових клієнтів.

З початку карантину абсолютно усі компанії переходили на дистанційний режим роботи – 22% частково, а 78% – повністю. Станом на листопад 78% компаній частково повернули працівників в офіси.

Проблеми

У першому півріччі 44% компаній скоротили зарплату своїм працівникам, майже 40% компаній відправляли працівників у неоплачувану відпустку. 39% компаній у першому півріччі 2020 року, скоротили частину нетехнічних працівників.