Карантин триває у цілому світі. Більшість працівників технокомпаній продовжують працювати дистанційно. Компанія Apple зняла курйозне відео, в якому показала, як кумедні випадки під час дистанційної роботи.

Як сказано в описі до відео, навіть вдома Apple намагається допомогти своїм працівникам розкривати свою креативність і продуктивність.

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Про що ролик

Звичайно, на допомогу працівникам приходять різні девайси від Apple. Наприклад, MacBook для роботи та відеоконференцій, iPad зі стилусом для дизайну. iPhone, Apple Watch та AirPods для занять спортом чи медитації. Ролик також просуває функції девайсів, такі як Face Time, Pages і iMessage.

Як команда Apple працює з дому: відео

Звичайно, в комічній формі нам показують і всі недоліки роботи з дому. Адже працівникам доводиться поєднувати свій світ термінів, зустрічей, групових чатів, конференц-дзвінків, колег та начальників з внутрішнім "світом лисих котів, дітей та собак".

Нагадаємо, в минулому році Apple випустила схожий ролик під теглайн "Apple на роботі" для промо інтеграції додатків.